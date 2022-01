Seelze

Die Stadt Seelze weitet ihre Kampagne zum Schutz vor einem schweren Verlauf einer Corona-Infektion aus: In Kooperation mit Seelzer Ärztinnen und Ärzten lädt die Stadtverwaltung Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren für Sonnabend, 8. Januar, 9 bis 17 Uhr, zum Seelzer Kinder-Impftag ein. Eine Anmeldung ist ganz einfach im Internet auf der Seite www.seelze.de möglich.

Eltern müssen Kinder begleiten

In den von der Stadt Seelze angemieteten Praxisräumen am Lampehof 1, Ecke Stöckener Straße, können Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren an diesem Tag eine Erst- oder auch Zweitimpfung mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer erhalten. Dieses Vakzin ist bereits Ende November von der Europäischen Union für Impfungen für alle Kinder ab fünf Jahren zugelassen worden. Die zuständige Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte die Unbedenklichkeit, Wirksamkeit und Qualität des Impfstoffs bewertet und ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis für eine Verwendung bei Kindern dieser Altersgruppe festgestellt. Eine generelle Empfehlung der ständigen Impfkommission (STIKO) für eine Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gibt es hingegen nicht. Das Fachgremium empfiehlt eine Impfung in dieser Altersgruppe nur für Kinder mit Vorerkrankungen sowie für Kinder, die im engen Kontakt zu besonders schutzbedürftigen Menschen stehen.

„Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 15 Jahren muss eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter beim Impftermin anwesend sein“, erläutert der städtische Corona-Beauftragte Stefan Oltsch. „Bei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren reichen dagegen von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Anamnese- und Einwilligungsbogen aus“, ergänzt er. Mitzubringen sind ein Personalausweis der oder des Erziehungsberechtigten beziehungsweise der oder des zu impfenden Jugendlichen ab 16 Jahren sowie, sofern vorhanden, eine Krankenversichertenkarte und der Impfausweis.

Termine im Internet buchbar

Terminbuchungen für den Seelzer Kinder-Impftag sind im Internet auf der Seite www.seelze.de sowie direkt unter https://onlinetermine.hannit.de/seelze/select2?md=2 möglich. Eine Impfung ist aber auch ohne eine vorherige Terminvereinbarung möglich. Allerdings ist dann teils mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Auf der Seite www.seelze.de sind zudem auch die Einverständniserklärungen und Anamnesebögen für die Impfung sowie weitere Informationen zu dieser Aktion der Stadt Seelze in Kooperation mit Seelzer Ärztinnen und Ärzten verfügbar.

Von Sandra Remmer