Vier Monate nach der coronabedingten Schließung darf die Stadtbibliothek Seelze wieder vereinzelt Kunden begrüßen. 88 Leserinnen und Leser kommen gleich am ersten Tag – und sind froh, wieder in den Bücherregalen stöbern zu dürfen.

„Mama, dürfen wir wirklich wieder in die Bücherei gehen? So richtig?“: Sophia Schaldach und Tochter Marla freuen sich, endlich wieder in die Bücherei kommen zu dürfen. Quelle: Sandra Remmer