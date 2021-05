Seelze

Das Polizeikommissariat Seelze hat am Donnerstag, 20. Mai, von 13 bis 20 Uhr, an drei Unfallschwerpunkten im Stadtbereich die Geschwindigkeit des Verkehrs kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden in diesem Zeitraum insgesamt 27 Verstöße festgestellt. Grobe Verkehrsordnungswidrigkeiten waren allerdings nicht dabei, sodass in allen Fällen der verkehrserzieherische und präventive Gedanke im Vordergrund gestanden habe.

Von Heike Baake