Seelze/Harenberg

Die Stadt Seelze plant neue Grundschulen in Harenberg und in Seelze-Süd. Damit soll Ersatz für die inzwischen zu klein gewordene Grundschule Harenberg geschaffen werden, in der mit Containern eine Übergangslösung geschaffen worden ist. Der Neubau in Seelze-Süd wird vor allem die Regenbogenschule in der Kernstadt entlasten, in der bislang viele Kinder des Neubaugebiets den Unterricht besuchen. Auf den für die beiden Schulneubauten vorgesehenen Flächen sind jetzt die ersten Arbeiten erledigt worden. Beschäftigte eines Ingenieurbüros haben im Auftrag der Stadt auf den aktuell noch landwirtschaftlich genutzten Grundstücken den Baugrund untersucht, wie Stadtsprecher Carsten Fricke berichtet.

Untersuchung ist wichtig für Statik und Entwässerung

Mit speziellen Geotechnik- und Bodenuntersuchungsgeräten haben die Fachleute über lange Metallrohre bis zu 15 Meter tief in den Untergrund gebohrt. „Dabei wurden Bodenproben entnommen und anschließend analysiert“, erläutert Michael Pietsch vom Team Grundschulen der Stadt Seelze. „Diese Untersuchungen geben Aufschluss über die Zusammensetzung des Bodens.“ Die Ergebnisse seien unter anderem für die Planung der Entwässerung und der Statik der neuen Grundschulen wichtig. Auf diese präzisen Erkundungen des Untergrunds würden im April die vorgeschriebenen Kampfmittelsondierungen und archäologischen Untersuchungen folgen.

Jan Vennmanns (links) und Jan Müller untersuchen den Baugrund für die neue Grundschule am westlichen Ortsausgang von Harenberg. Quelle: privat

Entwürfe für Schulen sind in Planung

Derzeit plane die Ingenieurgesellschaft Grundbauinstitut Hannover (IGH) gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Entwürfe für die neuen Grundschulen, sagte Fricke. Am westlichen Ortsausgang von Harenberg soll auf der nördlich der Harenberger Meile gelegenen Ackerfläche eine vierzügige Ganztagsgrundschule entstehen. Vorgesehen ist die Errichtung einer Sporthalle mit eineinhalb Spielfeldern, die auch für den Vereinssport genutzt werden kann. Außerdem ist auf dem Grundstück eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen geplant.

In Seelze-Süd soll eine landwirtschaftlich genutzte Fläche westlich des ersten Bauabschnitts in Verlängerung der Straße An den Grachten für den Neubau der Grundschule in Anspruch genommen werden. Dort sind ebenfalls vier Klassen pro Jahrgang und ein Ganztagsangebot vorgesehen. Die Schule soll zudem eine Einfeldsporthalle erhalten. Die Sportvereine hatten die geplanten Hallen als zu klein bezeichnet und sich mehr Raum gewünscht.

Schulen könnten Anfang 2024 fertig sein

Für beide Schulbauprojekte soll der Entwurf im Sommer fertiggestellt sein, erklärte Fricke. Dann gehen die Planungen in die politischen Gremien, die die entsprechenden Beschlüsse fassen müssen. Bei einem reibungslosen Ablauf rechnet die Stadtverwaltung aktuell damit, dass beide Projekte Anfang des Jahres 2024 fertiggestellt sein könnten.

Von Thomas Tschörner