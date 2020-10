Bordenau

Die Initiative Bordenau – Unser Dorf liest hat auch dieses Jahr am Tag der Deutschen Einheit Lust auf Literatur gemacht. Die Mund-Nasen-Bedeckung der Vorleser und der Zuhörer war dabei zwar etwas hinderlich, aber der Infektionsschutz ging vor.

Den Corona-Regeln entsprechend füllten die Aktiven in diesem Jahr keine Halle mit Zuhörern, sondern verlegten ihre wortgewandten Beiträge nach draußen in die laue Herbstluft. An fünf Haltepunkten im Dorf stoppte der eigens gecharterte Lesebus für jeweils 15-minütige Lesungen. Erste Station war Am Dorfteich, wo Anton Drebs zum Thema Zeit einen Rap präsentierte. Weiter ging es im Wechsel mit Annegret Scholz, Friedrich Mauthe, Martin Drebs, Ingrid Schilk, Ulla Domke, Dietrich Hoffmann, Marita Hütig und Sabine Rohe. Sie lasen betörende, originelle und nachdenkliche Geschichten vor, und diese Mischung, organisiert von Werner Schmidt, erfreute die Zuhörer.

Apotheke bittet passende Kulisse

Bevor der Bus an der Holunder-Apotheke einparken konnte, wurde aber erst einmal ein ungeplanter Wortwechsel notwendig. „An der Stelle darfst du nicht parken, Martin. Außerdem steht der Bus verkehrt herum“, rief Annegret Scholz über die Straße hinweg. Verkehrssituationen können mehr Dramatik bieten, als manchem Literaten beim Scheiben in den Sinn kommt. Gemeinschaftlich fand sich dann aber die optimale Lösung.

Texte von Eugen Roth

Die Zuhörer rückten an die Seite, Patrick Scheffler lenkte den Bus direkt vor die Apotheke, die Akteure griffen zu Mikrofon und Kamera, und es ging los. Texte von Eugen Roth wurden vorgetragen, der darin schilderte, wie er sich von einigen gedruckten Buchexemplaren trennen wollte. Und weil in Bordenau gern alles ganzheitlich betrachtet wird, erkannte das Publikum im Apothekenschaufenster sogleich ein passendes Bühnenbild – mit Bücherbuden-Werbung und dem Schriftzug „Gesund“, der über den Zuschauern schwebte. Nach den Stationen vor Kirche und Friedhof endete die Tour schließlich an der Hausstelle.

