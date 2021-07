Neustadt

Ausführlich bummeln, schöne Dinge für Haus, Garten und Kleiderschrank einkaufen, schauen, staunen und allerhand Leckereien probieren – all das geht am Wochenende, 9. bis 11. Juli, rund um das Schloss Landestrost. Die Lifestyle-Messe Landpartie macht wieder Station auf der idyllischen Anlage. Nach dem Neubau des Westflügels können sich Händler, Gastronomen und Kunsthandwerker ungestört auf dem Schlosshof, den Wiesen und Terrassen ausbreiten.

Motto: „Mit Genuss und Freude“

Ein Spezialgrill gehörte 2019 zum Angebot. Quelle: Patricia Chadde

„Mit Genuss und Freude“ heißt das Motto in diesem Jahr. Die Veranstaltung in dem historischen Ambiente ist beliebt. Mehr als 12.000 Besucherinnen und Besucher seien von 2017 bis 2019 jeweils dabei gewesen, meldet Veranstalter Rainer Timpe. Er wolle seine Veranstaltung als neue Tradition im Kalender der Stadt festschreiben, sagt er – in Bad Pyrmont, Nienburg und auf Schloss Wocklum im Sauerland ist das schon so passiert.

Die Anbieter haben Waren dabei, die es so nicht in Geschäften und Einkaufspassagen zu kaufen gibt. Eine solche Auswahl besonderer Stücke finde sie auch nicht im Internet, zitieren die Veranstalter eine Kundin der jüngsten Landpartie. Shopping im Grünen mit vielen individuellen Angeboten, das liege im Trend, sagt Timpe, und auf den Landpartien ließen sich besondere Erlebnisse und entspannte Stimmung verbinden.

Gemälde zum Thema Wasser

Malerin Ricarda Buttkus zeigt Wassermotive. Quelle: Ute Rintelmann

Zur Produktpalette gehören Rosen, Hortensien, mediterrane Gewächse, Zwiebeln und Kräuter, Kunst, Mode, Schmuck und viele Accessoires für Haus, Garten und Terrasse. Besonders hebt der Veranstalter die Kunstwerke der Sängerin und Malerin Ricarda Buttkus hervor, die sich intensiv mit dem Thema Wasser in der Natur beschäftigt hat. Was auf der Landpartie nicht fehlen darf, sind regionale Spezialitäten, gute Weine, Flammkuchen und Gegrilltes, Süßes und Würziges, Kaffeespezialitäten sowie hausgemachte Kuchen und Torten. Und für Gute-Laune-Musik sorgt am Sonnabend und Sonntag das Quartett Tuba Libre.

Das Quartett Tuba Libre macht Stimmung. Quelle: Patricia Chadde

Wegen der Corona-Krise dürfen laut Veranstalter nicht mehr als 1500 Besucher gleichzeitig auf das Gelände rund um das Schloss. Sollte es weitere Einschränkungen wie etwa eine Maskenpflicht geben, wird darauf an der Tageskasse hingewiesen. Um Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, empfiehlt der Veranstalter, Tickets zum Preis von 10 Euro plus Vorverkaufsgebühr online unter www.landpartie-neustadt.de zu buchen. An der Tageskasse kostet das Ticket 12 Euro. Kinder unter 15 Jahren zahlen in Begleitung Erwachsener keinen Eintritt, Hunde an der Leine sind erlaubt.

Zwiebeln des Zierlauchs gibt es in Massen zu kaufen – stilecht angeboten in hölzernen Kisten. Quelle: Patricia Chadde

Geöffnet ist die Landpartie am Freitag und Sonnabend jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Da Parkplätze rund um Schloss Landestrost knapp sind, wird ein kostenloser Bus-Shuttle vom Bahnhof, dem Freizeitzentrum und dem Freibad an der Suttorfer Straße eingerichtet.

Von Kathrin Götze