Bei abendlichen Rundgängen können Frauen die Orte in Seelze benennen, die bei ihnen für ungute Gefühle oder gar Angst sorgen. „Ängste haben für Menschen eine wichtige Schutzfunktion, doch sie können auch unbegründet und manches Mal sogar irrational sein“, sagt Christian Degener, Sprecher der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Region Hannover. Das neue Projekt Nightwalk (nächtlicher Spaziergang) in Seelze soll deshalb Orte und Plätze in der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen erkennbar machen, die bei Frauen in der Dunkelheit Ängste auslösen. Neben der AWO-Frauenberatung und der Gleichstellungsbeauftragten Gabriela Giesche gehört Lichtkünstlerin Claudia Wissmann zu den Organisatorinnen. „Dabei handelt es sich um Spaziergänge in der Dunkelheit. Wir werden Orte und Plätze aufsuchen, die bei Frauen Unbehagen, Unsicherheit oder Ängste auslösen“, beschreibt AWO-Frauenberaterin Katharina Krüger die Aktion.

Sicherheitsgefühl ist ein Thema

Das Projekt ist in drei Bereiche geteilt. Zu Beginn sollen die Teilnehmerinnen in der Gruppe über ihre möglichen Ängste und ihr Sicherheitsgefühl sprechen. „So wollen wir Angsträume identifizieren: Orte die von Frauen gemieden werden oder Unsicherheit auslösen“, erklärt Wissmann das Ziel des Kreativ-Workshops. Beim zweiten Treffen werden dann bei einem Spaziergang die zuvor benannten Orte aufgesucht. An Ort und Stelle soll dann gemeinsam erarbeitet werden, was Unsicherheit schafft und wie ihr begegnet werden kann. Bei einem dritten und letzten Teil sollen Merkmale von sogenannten angstfreien und angstbezogenen Räumen geklärt werden. „Die erlebten Situationen werden sicht- und greifbar gemacht. Wir wollen alles fotografisch und dokumentarisch festhalten und kreativ aufarbeiten“, erklärt Wissmann. Die Ergebnisse werden in zwei Ausstellungen präsentiert, die im Foyer des Rathauses und in der Aula des Schulzentrums gezeigt werden.

Gefühl von Unsicherheit soll begegnet werden

Ziel des Projekts sei es, dem Gefühl von Unsicherheit im öffentlichen Raum entgegenzutreten. „Wir wollen Frauen das Gefühl der Machtlosigkeit nehmen, indem sie über ihre Ängste sprechen und die Räume anders erleben“, sagt Wissmann, die die abendlichen Spaziergänge bereits in anderen Städten angeboten hat. Das Projekt wird von der AWO, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Seelze sowie dem Verein Gleichberechtigung und Vernetzung gefördert und ist für die Teilnehmerinnen kostenfrei.

Vorgesehen sind zwei Gruppen, die an unterschiedlichen Tagen die Nachtspaziergänge machen. Die Termine der ersten Gruppe sind der 21., 26. und 28. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr. Die zweite Gruppe trifft sich am 22., 27. und 29. Oktober, ebenfalls jeweils um 18.30 Uhr. Anmeldungen nimmt ab sofort Katharina Krüger unter der Telefonnummer (0152) 09895671 entgegen.

