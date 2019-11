Hannover

Dampflok „Else“ macht sich am Sonntag um 7.45 Uhr auf den Weg von Stadthagen-West (Kreis Schaumburg) zum Weihnachtsmarkt in Goslar und hält auch am hannoverschen Hauptbahnhof. Die vom Verein Dampfeisenbahn Weserbergland organisierte Sonderfahrt ist ausgebucht. Eisenbahnfreunde können das Flaggschiff des Vereins, die Dampflok 528038 aus dem Jahr 1943 aber an diversen Bahnhöfen und entlang der Strecke bestaunen. Die weißen Wolken stammen vom Wasserdampf; schwarzer Rauch deutet darauf hin, dass der Heizer Kohle nachschaufelt. Der Zug fährt Tempo 60 und führt sieben Personenwagen mit, die seit den 1960er Jahren in der DDR zum Einsatz kamen.

Dampflok hält in Haste , Wunstorf , Hannover und Sarstedt

Laut Fahrplan ist der erste Halt um 8.26 Uhr in Haste, der zweite dann um 8.41 Uhr in Wunstorf. Am Hauptbahnhof Hannover soll der Zug um 9.06 Uhr ankommen, die vorgesehene Haltezeit beträgt zwei Minuten. Für 9.28 Uhr ist ein Halt in Sarstedt, für 9.47 Uhr einer in Hildesheim geplant, Ankunftszeit in Goslar soll um 11.28 Uhr sein. „So exakt ist der Fahrplan allerdings nicht unbedingt einzuhalten“, sagt Vereinsvorsitzender Carsten Reinhardt. „Die Deutsche Bahn kann uns kurzfristig Änderungen durchgeben.“

Den Rückweg tritt der Nostalgiezug um 15.45 Uhr in Goslar an. Die Halte sind für 18.15 Uhr ( Hildesheim), 18.50 Uhr ( Sarstedt), 19.22 Uhr ( Hauptbahnhof Hannover), 19.57 Uhr ( Wunstorf) und 20.08 Uhr ( Haste) vorgesehen, Ankunftszeit in Stadthagen-West soll 20.31 Uhr sein. Entlang der Strecke ist es dann allerdings schon lange dunkel.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Schulte