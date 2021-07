Nüsse und Pistazien: Ladendiebe in Hannover haben neue Lieblingsbeute

Hannover

Ladendiebe in der Region Hannover haben offenbar eine neue Lieblingsbeute: Nüsse. Auf HAZ-Anfrage bestätigt die Polizei, dass die Taten in jüngster Zeit zugenommen haben. Vor allem Pistazien seien begehrt, die Knabbereien werden anschließend gewinnbringend weiterverkauft. Hintergrund für das gesteigerte Interesse ist offenbar, dass andere Waren immer besser gesichert sind.

Erst vergangenen Freitag traf es einen Supermarkt im Garbsener Stadtteil Auf der Horst. Die Ladendiebe hatten es gezielt auf Nüsse und Pistazien abgesehen – gleich 40 Tüten im Wert von 140 Euro erbeutete ein 37-Jähriger. Im Kassenbereich wurden die Angestellten abgelenkt und der Einkaufswagen mitsamt der Beute nach draußen geschoben. Allerdings bekam ein Ladendetektiv das Ganze mit.

Beinahe ausschließlich Pistazien

Die Garbsener Ermittler verzeichnen nach eigenen Angaben seit Längerem vermehrt Diebstähle von Nüssen. Dasselbe teilt auch die Polizeidirektion (PD) Hannover mit: „Beim Diebesgut handelt es sich beinahe ausschließlich um Pistazien, in wenigen Fällen um Cashewnüsse oder Mischpackungen“, sagt Sprecher Martin Richter. In der Regel erbeuten die Täter Packungen im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich.

Mit Blick auf 2019 und 2020 sprechen die Beamten von niedrigen zweistelligen Fallzahlen. Im Dezember 2019 erbeutete beispielsweise ein 36-Jähriger unter anderem Nüsse im dreistelligen Gegenwert in einem Uetzer Aldi-Markt. Für dieses Jahr ist der Trend laut Richter mit Stand 25. Juli bereits im selben Bereich, sodass zum Jahresende die Bilanz „leicht erhöht“ ausfallen könnte. Konkrete Zahlen nennt die Direktion allerdings nicht.

101 Nuss-Tüten für 370 Euro in der Tasche

Größere Nussdiebstähle gab es etwa in Bothfeld: An der Adolf-Emmelmann-Straße erbeutete ein 29-Jähriger Pistazien im Wert von 117 Euro. „Er packte sie in seinen Rucksack und rannte ohne zu bezahlen aus dem Geschäft“, sagt Richter. Mitarbeiter stoppten den Dieb aber. Auch in Seelze machte ein Mann beinahe Beute: Er wollte an der Hannoverschen Straße 101 Pistazien-Tüten für 370 Euro stehlen, ließ die Tasche dann aber an der Kasse zurück. Richter: „Andere Kunden wurden aufmerksam.“

Die Ermittler mutmaßen, dass die Täter aus einem simplen Grund zu Nüssen tendieren: Sie lassen sich einfach und verhältnismäßig gut gewinnbringend wieder zu Geld machen. Außerdem sind einst begehrte Diebesgüter wie Zigaretten und Rasierklingen inzwischen weggeschlossen oder nur noch beim Kassenpersonal erhältlich. „In den vergangenen drei Jahren gab es bei den beiden Gegenständen einen leichten Rückgang der Fallzahlen“, sagt Richter.

Meist Einzeltäter, nur selten Banden

Laut Garbsener Polizei stecken vermehrt osteuropäische Banden hinter den Diebstählen. Das zumindest kann die PD Hannover nicht bestätigen. „In der Mehrzahl wurden Einzeltäter verschiedenster Nationalitäten registriert“, sagt Richter. Gewerbsmäßige Taten machten lediglich 10 Prozent aus, nur sehr selten seien Banden erkennbar. Eins stellt allerdings auch die Polizei vor ein Rätsel: Wo und wie die nussige Beute später zu Geld gemacht wird.

Von Peer Hellerling und Gerko Naumann