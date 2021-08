Seelze

Eine Reise in die Vergangenheit haben die Zuschauer am Freitagabend bei der Zeitreise im Bürgerpark erlebt. Mehr als 30 Darsteller in historischen Kostümen haben rund zwei Stunden lang einen Einblick in das Leben in Seelze zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs gegeben. Als Veranstaltungsort hatten sich das Stadtmarketing und die Pfadfinder aus Lohnde als Ausrichter erstmals für den Biergarten Hochsaison entschieden, den der erst 20-jährige Luca Worbs im Mai diesen Jahres übernommen hatte.

Obentraut: Dorfklatsch und Geschichten aus dem Leben

Und so konnten die Zuschauer im Trockenen sitzend und versorgt mit Speisen und Getränken den Reitergeneral Hans Michael Elias von Obentraut an seinem letzten Abend vor der großen Schlacht gegen seinen Widersachser Tilly erleben. Von der Wahrsagerin erfuhren sie, dass Obentraut auch nach seinem Ableben nicht unbekannt vergessen, sondern in die Geschichte eingehen würde. Und sie lernten außerdem noch eine ganze Reihe weiterer Dorfbewohner der damaligen Zeit kennen, überzeugend dargestellt von den Laienschauspielern der Zeitreisenden.

Sie erlebten die Geburt eines Kälbchens bei den Bauern Hans und Liese, Dorfklatsch in der Taverne und bei der Wäscherei Klang und frohe und lustige Stimmung beim fahrenden Volk, das seine Zelte auf dem sogenannten Taternplatz aufgestellt hatte. Dazu ein Ende, das viele Fragen offen lässt und so Lust auf die Vorstellung im kommenden Jahr macht.

Jedes Jahr etwas Neues

„Wir haben immer nur drei Tage Zeit, um ein neues Stück auf die Beine zu stellen“, sagt Nanette Bystron, die bei den Zeitreisenden die „Oma beim fahrenden Volk“ spielt. Während eines dreitägigen Workshops werden neue Szenen erarbeitet und einstudiert, dann folgt die Generalprobe.

Und auch wenn das eigentliche Thema der Handlung jedes Jahr Obentrauts letzter Abend vor der entscheidenden Schlacht ist, bei der er sein Leben verlor – es werden immer wieder neue Handlungsstränge eingewebt. „Die Zuschauer, die regelmäßig zu uns kommen und uns kennen, warten jedes Jahr auf etwas Neues“, sagt Bystron. Wichtig sei auch der reale Bezug auf die Geschichte und das Leben in der Obentrautstadt im 17. Jahrhundert. „Wer zu uns kommt, der lernt auch etwas über Geschichte“, sagt Bystron.

Biergarten als Bühne gefällt

Gefallen hat sowohl den Schauspielern als auch dem Publikum der neue Spielort im Biergarten. „Hier konnten wir den Eingang kontrollieren und die 3G-Regel anwenden“, sagt Carsten Fricke vom Stadtmarketing. Anders als im Bürgerpark, in dem das Publikum zu den einzelnen Szenen wandern musste, waren im Biergarten nun verschiedene Schauplätze rundherum dargestellt. „Für uns als Schauspieler hatte das den Vorteil, das wir uns die ganze Zeit sehen konnten“, sagt Bryston. Auch die musikalische Unterstützung durch die Band Two Days Later, die zum ersten Mal mit dabei war, kam bei Zuschauern und Zeitreisenden gleichermaßen gut an und soll im kommenden Jahr wieder fester Bestandteil sein.

