Seelze

Die Straße Am Kreuzweg wird von Freitag, 16. Juli, ab 15 Uhr, bis Sonntag, 18. Juli, um 15 Uhr, im Abschnitt zwischen der Hannoverschen Straße und der Windhornstraße für das Bühnenprogramm zum Obentrautmarkt gesperrt.

Halteverbot auf Parkflächen

Zahlreiche Aktionen und Attraktionen erwarten die Besucher am Sonnabend, 17. Juli, von 14 bis 20 Uhr. Ein buntes Bühnenprogramm des Shanty-Chors Lohnde sowie weiterer Chöre ist Am Kreuzweg geplant. Die zweitägige Sperrung ist erforderlich für den Auf- und Abbau der Bühne, eines Standes und die erforderliche Bestuhlung während des Konzerts. Auf den anliegenden Parkflächen gilt in dieser Zeit entsprechend ein Halteverbot.

Die Besucherinnen und Besucher können sich zusätzlich zu diesem Bühnenprogramm auf viele weitere Angebote freuen. Zahlreiche Geschäfte laden mit Aktionen und erweiterten Öffnungszeiten sowie Sonderangeboten bis 20 Uhr zum Bummeln, Einkaufen und Mitmachen ein.

Schmalzkuchen und Musik

Ein Bücherflohmarkt, ein kleiner Flohmarkt, Stände mit Kunsthandwerk und ein Schmalzkuchenstand erweitern das Angebot des Obentrautmarktes. Im Bereich der Hannoverschen Straße und des Platzes Alter Krug sorgen das Quartett Saxophonixen sowie Michael von Obentraut und die „Zeitreisenden aus Seelze“ für Unterhaltung. Der Verein Historische Maschinen Seelze stellt dort Fahrzeuge aus und lädt zum Fachsimpeln ein. Die Stadt Seelze bittet alle Bürgerinnen und Bürger für die Verkehrsbehinderungen um Verständnis.

Von Heike Baake