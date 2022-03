Seelze/Letter

Die Stadtteilzentren in Seelze und Letter sollen über das niedersächsische Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ aufgewertet werden. So plant die Stadt Seelze, den Kastanienplatz und den Platz Alter Krug umzugestalten. In einer Onlinebefragung können Bürger von Freitag, 18. März, bis Freitag, 8. April, ihre Ideen dazu einbringen.

Stadt beteiligt die Öffentlichkeit

„Beide Plätze bedürfen einer Modernisierung und Aufwertung“, erläutert Luisa Terres vom Fachbereich Stadtentwicklung und Bauordnung. „Zentrales Ziel ist die Steigerung der Aufenthaltsqualität und eine zeitgemäße Gestaltung“, betont sie. Die Stadt Seelze habe das Büro „plan zwei“ aus Hannover beauftragt, unter Beteiligung der Öffentlichkeit erste Entwürfe für die Umgestaltung beider Plätze zu erarbeiten.

Unter anderem mithilfe der Onlinebefragung könnten die Interessen und Bedürfnisse der Nutzer sowie der Anwohner in die Pläne einbezogen werden. „Ebenso sollen bestehende Nutzungen und im Fall des Kastanienplatzes in Letter auch der Wochenmarkt Berücksichtigung finden“, ergänzt Terres. Darüber hinaus sollen die Entwürfe auch wichtige Zukunftsfragen wie Mobilität, Klimaschutz und Klimaanpassung beachten.

Auch der Platz am Alten Krug soll modernisiert und attraktiver gestaltet werden. Quelle: Stadt Seelze

Das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“, über das der Stadt Seelze insgesamt 755.000 Euro zur Verfügung stehen, biete den beteiligten Kommunen die Möglichkeit, ihre Innenstädte mit vielfältigen Vorhaben wieder zu beleben, hebt Stadtbaurat Dirk Perschel hervor. Gerade die mit Umsatzeinbußen verbundenen Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie stelle die Gewerbetreibenden in Seelze wie in vielen anderen Kommunen vor große Herausforderungen. Das Förderprogramm werde ressortübergreifend und in enger Abstimmung mit einem Arbeitskreis aus Politik und Gewerbe in verschiedene Projekte übersetzt. Ziel sei es, die innerstädtischen Bereiche in Seelze und Letter zu stärken, betont der Stadtbaurat.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürger können Ideen einbringen

Mit der Onlinebefragung lädt die Stadt Seelze alle Bürger dazu ein, sich an diesem Prozess zu beteiligen und ihre Ideen in die Umgestaltung des Kastanienplatzes in Letter und des Platzes Alter Krug in Seelze einzubringen. Interessierte sollen in Kürze im Internet auf der Seite www.isek-seelze.de/#aktuelles teilnehmen können.

Die Ergebnisse sollen einen Einblick in die Interessen und Ideen der Bürger geben und als wichtige Orientierung in die Entwurfsplanung einfließen.