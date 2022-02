Seelze

Der Ortsrat Seelze setzt Hoffnungen in den neuen Citymanager, dessen Einstellung der Rat beschlossen hat. „Wir müssen sehen, dass wir uns beteiligen können“, sagt Ortsbürgermeister Alfred Blume (SPD). Dies sei ein Ergebnis der jüngsten Ortsratssitzung. Punkte gebe es genug, die abgearbeitet werden müssen.

Eine Lösung erhofft sich der Ortsbürgermeister für die Leerstände in der Innenstadt. Aktuell müssten drei Geschäfte an der Hannoverschen Straße wieder mit Leben gefüllt werden: Die ehemaligen Räume der Filialen von Rossmann und Soltendieck sowie des Reisebüros. Nach wie vor sei Soltendieck sein Favorit für das Bürgerbüro, für das die Stadt derzeit eine Lösung suche, sagt der Ortsbürgermeister.

In die ehemalige Filiale von Soltendieck soll ein Bürgerbüro einziehen. Das wünscht sich jedenfalls Ortsbürgermeister Alfred Blume. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

„Es gibt in unmittelbarer Nachbarschaft eine Eisdiele sowie Flügels Restaurant, die Bushaltestelle ist gewissermaßen direkt vor der Tür und das Rathaus ist auch nicht weit entfernt.“ Dies sei für die Besucher des Bürgerbüros attraktiv, und die Stadt könne möglicherweise auf einen Neubau verzichten.

Freiflächen ermöglichen Veranstaltungen

Für einen Neubau fehlt nach Einschätzung von Blume in unmittelbarer Rathausnähe auch der Platz. Die kleine Restfläche zwischen Jobcenter und Rathaus sollte unbebaut bleiben, gleiches gelte für den Rathausvorplatz. Wenn die City beleben werden soll, müssen auch Freiflächen vorhanden sein, meint der Ortsbürgermeister. Nur so ließen sich Veranstaltungen in der Innenstadt auf die Beine stellen.

Blume erinnert daran, dass der alte Seelzer Schützenplatz früher nicht versiegelt gewesen sei und bei Bedarf mit Stroh abgedeckt wurde. Dennoch sei der Platz attraktiv gewesen. So habe der Zirkus Barum nach dem Ausladen am Seelzer Rangierbahnhof seine erste Vorstellung in Seelze gegeben, bevor es in Hannover weiterging. Und die Schützenfeste hätten früher vier Tage gedauert. „Das war eine andere Zeit“, räumt der Sozialdemokrat ein.

Außenwirtschaft bringt Belebung

Ein Schritt in die richtige Richtung sei deshalb die Entscheidung des Rates, auf die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie wegen der Corona-Pandemie vorerst zu verzichten. Denn die Außenwirtschaft bringe Belebung. „Bei schönem Wetter haben wir eine gut besuchte Innenstadt.“ Dies ließe sich verfeinern. Blume betont, dass die gleichen Überlegungen für Letter genauso gelten würden. „Das Ziel muss sein, dass die Menschen gern in die City gehen. Wir haben sonst nichts.“

Von Thomas Tschörner