Ortsrat Seelze will rechtzeitig vor Baumfällungen informiert werden

Seelze

Der Ortsrat Seelze will vor der Fällung von Bäumen und dem Roden von Hecken informiert werden, sagt Ortsbürgermeister Alfred Blume. Dies sei das Ergebnis einer Diskussion in der jüngsten Sitzung, in der der Ersatz von entfernten Bäumen in der Kernstadt ein Thema gewesen sei. Der Ortsrat möchte zudem die Pflanzung neuer Bäume begleiten, auch bezogen auf die Standorte, sagte Blume. Der Ortsbürgermeister ist überzeugt, dass sich so bereits im Vorfeld Ärger aus der Welt schaffen lässt.

„Die Leute sind dann auch zufrieden, wenn vorher darüber gesprochen wird.“ Blume verweist auf die Fällung von Bäumen und Beseitigung von Büschen auf dem Gelände des Schulzentrums, wo es Beschwerden von Anrainern gab. „Das muss man nicht haben.“

Von Thomas Tschörner