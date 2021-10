Almhorst

An der Straße Hatefeld in Almhorst gab es zwischen Donnerstagnachmittag und Sonnabendmittag eine Unfallflucht. Laut Polizei beschädigte ein Unbekannter den Gartenzaun eines Anwohners in der Sackgasse. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Transporter gehandelt hat, der in der Straße gewendet hat. Den Schaden am Zaun geben die Beamten mit 200 Euro an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 im Kommissariat in Seelze zu melden.

Von Sandra Remmer