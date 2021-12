Kirchwehren/Letter

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend in Kirchwehren und Letter zwei Briefkästen zerstört. In Letter sprengten die Randalierer gegen 0.30 Uhr an der Straße Im Bauverein einen Briefkasten in einem Mehrfamilienhaus. Um 3.30 Uhr traf es dann einen Briefkasten mit Klingel und Gegensprechanlage an der Straße Am Anger in Kirchwehren. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, könnte es sich bei der Tat in Kirchwehren um einen sogenannten Polen-Böller handeln, da die Teile des Briefkastens weit verteilt im Garten herumlagen.

Polizei warnt vor illegalen Böllern

Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Briefkästen auf 400 Euro. Die Ermittler weisen auf die Gefahr von nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern hin, die aus Polen und der Tschechischen Republik illegal nach Deutschland importiert werden. Deren Besitz sowie das Abbrennen stelle in Deutschland eine Straftat dar. Zeugen, die Hinweise geben können, erreichen die Polizei in Seelze unter Telefon (0 51 37) 82 70.

Von Sandra Remmer