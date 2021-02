Letter

Die Polizei in Seelze sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung in Letter. Dort hat ein bislang Unbekannter bei einem am Schützenweg geparkten Ford die Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonnabend, 12 Uhr. Die Beamten schätzen den Schaden auf 150 Euro – sie hoffen auf Zeugen, die sich unter Telefon (05137) 82 70 melden.

Von Sandra Remmer