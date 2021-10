Lohnde

Am Freitagabend haben mehrere Anwohner in Lohnde der Polizei in Seelze zahlreiche verdächtige Schussgeräusche gemeldet. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, konnten die Beamten den Ort des Ereignisses schnell herausfinden und den Verursacher, einen 50-jährigen Seelzer auf der benachbarten Terrasse festnehmen. Dabei erhielt die Polizei aus Seelze auch Unterstützung von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Besondere Dienste aus Hannover.

Schütze hat keinen Waffenschein

Schnell stellte sich heraus, dass der 50-Jährige mindestens 20 Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert hatte. Außerdem stellten die Ermittler fest, dass der Schütze im Besitz zahlreicher weiterer Schreckschuss- und Luftdruckwaffen war. Einen für den Besitz solcher Waffen erforderlichen Kleinen Waffenschein hatte der Mann nach Auskunft der Polizei jedoch nicht. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Waffen und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

Von Sandra Remmer