Gümmer

Die Polizei Seelze hat ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen einen 28-Jährigen eingeleitet. Die Beamten hatten den Mann in der Nacht zu Neujahr an der Osnabrücker Landstraße in Gümmer kontrolliert, weil er eine Schreckschusspistole bei sich trug. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen dafür notwendigen Kleinen Waffenschein vorweisen konnte.

Von Gerko Naumann