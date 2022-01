Seelze

Polizei und Feuerwehr in Seelze mussten nicht einmal eine Stunde nach dem Jahreswechsel ausrücken: Ein Zeuge hatte gegen 0.50 Uhr am Neujahrstag einen piependen Rauchmelder in einer Wohnung an der Bremer Straße gemeldet. Außerdem sah er bereits Qualm aus der Wohnung kommen.

Helfer finden Bewohner schlafend im Bett

Helfer der Feuerwehr Seelze brachen die Tür zu der Wohnung auf. Darin fanden sie den 33-jährigen Bewohner schlafend im Bett. Der Rauch hatte sich bereits in den Räumen ausgebreitet. Der Bewohner wurde von Mitarbeitern eines Rettungsdienstes behandelt. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr fand in der Küche die Ursache des Qualms: Dort stand stark verbranntes Essen auf dem Herd. Die Wohnung selbst wurde nicht beschädigt, sie musste lediglich ausgiebig gelüftet werden. Die Rettungskräfte dankten dem aufmerksamen Zeugen, der Schlimmeres verhindert hat, teilt die Polizei mit.

Von Gerko Naumann