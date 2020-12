Seelze

Eine Polizeistreife hat am Freitag auf dem Platanenweg in Seelze einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt. Er steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Bei dem in Polen gemeldeten Mann verlief ein Urintest vor Ort positiv. Es folgte eine Blutprobe in der Wache – das Ergebnis liegt noch nicht vor. Im Wagen des Mannes wurde außerdem Cannabis gefunden.

Kontrolle auf der Beethovenstraße

Am Sonnabend haben Polizisten einen weiteren Autofahrer kontrolliert, dieses Mal auf der Beethovenstraße. Sie hatten den Verdacht auf Drogenkonsum, konnten vor Ort aber keinen Urintest machen. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ob sich der Verdacht erhärten lässt, muss das Blutbild zeigen.

Von Heike Baake