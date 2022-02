Polizei Seelze beteiligt sich an bundesweiter Gedenkminute

Seelze

Die Polizei Seelze hat sich an der bundesweiten Gedenkminute beteiligt, mit der die Trauer um die Polizistin und ihren Kollegen in Rheinland-Pfalz zum Ausdruck gebracht wurde. Die beiden Beamten wurden am Montag bei einer Verkehrskontrolle in Kusel (Rheinland-Pfalz) erschossen. An dem Gedenken beteiligte sich auch Bürgermeister Alexander Masthoff.

Eine Seelzerin hat ihre Anteilnahme mit einem Blumenstrauß zum Ausdruck gebracht, den sie im Kommissariat abgegeben hat. Quelle: Polizei

Natürlich sei jedem Polizisten klar, dass es während des Einsatzes zu gefährlichen Situationen kommen könne, sagte Kommissariatsleiter Ralf Hantke. Dennoch mache die Tat fassungslos, zumal sie praktisch ohne jede Vorwarnung völlig überraschend verübt worden sei. In solchen Situationen könnten sich die Beamten auch nicht schützen. Hantke würdigte Bürgermeister Alexander Masthoff, der sich aus Solidarität der Gedenkminute angeschlossen hatte. Gerührt sei die Polizei auch über Zuspruch aus der Bevölkerung gewesen. So habe eine Seelzerin einen Strauß weiße Rosen im Kommissariat als Zeichen ihrer Betroffenheit abgegeben.

Von Thomas Tschörner