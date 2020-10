Seelze

Die Polizei Seelze hat einen Exhibitionisten ermittelt, der sich am Sonnabend gegen 17.05 Uhr an einer Tankstelle an der Hannoverschen Straße 74 vor einer Frau entblößt und sich selbst befriedigt hatte. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, konnte der Unbekannte zunächst flüchten, bevor die Beamten eintrafen. Nach einem Foto, das die Geschädigte von dem Mann gemacht hatte, konnten die Ermittler schließlich einen 40-jährigen Seelzer als Tatverdächtigen ausfindig machen. Die Ermittlungen dauern an.

Von Thomas Tschörner