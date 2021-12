Seelze

Eine Polizeistreife wollte am Dienstag um 13 Uhr einen Audi A3 an der Straße An der Bredenbeeke anhalten und kontrollieren. Als der Audifahrer das Vorhaben der Polizisten bemerkte, versuchte er zu flüchten. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, konnten die Beamten den Mann jedoch schon kurze Zeit später stellen.

Mann ist polizeibekannt

Der 25-jährige, polizeibekannte Mann ohne festen Wohnsitz gab an, dass er positiv auf das Coronavirus getestet sei und gerade von einem PCR-Test komme. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht, und auch der Audi verfügte über keinen Versicherungsschutz. Zudem bemerkten die Polizisten, dass er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Eine kleine Menge Marihuana fanden sie im Inneren des Audis.

Die Beamten ordneten noch vor Ort eine Blutentnahme an und leiteten mehrere Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann ein.

Von Sandra Remmer