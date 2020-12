Seelze

Mit Farbe haben bislang Unbekannte zwischen Donnerstag 24. Dezember, 16 Uhr, und Freitag, 25. Dezember, 13.30 Uhr, einen Rohbau sowie einen Sprinter der Deutschen Bahn am Horst-Niebuhr-Ring in Seelze-Süd beschmiert. Die Polizei Seelze gibt den Schaden mit rund 1000 Euro an. Die Beamten hoffen unter Telefon (0 51 37) 82 70 auf Zeugenhinweise. rem

Von Sandra Remmer