Almhorst

Die Polizei in Seelze sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Sonnabend zwischen 11 und 16.30 Uhr in Almhorst ereignet hat. Dort hat ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines VW Polo beschädigt, der am Rohlanddamm in Höhe der Hausnummer 13 geparkt war. Wie ein Sprecher der Polizei Seelze mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den gibt die Polizei mit 250 Euro an. Wer Angaben zu der Unfallflucht machen kann, erreicht die Polizei in Seelze unter Telefon (05137) 827115.

Von Sandra Remmer