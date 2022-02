Seelze

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag zwischen 4.48 und 15.10 Uhr die Seitenscheibe eines VW Polos eingeschlagen und ein mobiles Navigationsgerät, Kosmetika und Lebensmittel gestohlen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, parkte der Polo an der Kantstraße in Höhe der Hausnummer 17. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden. rem

Von Sandra Remmer