Seelze

Eine Polizeistreife hat am Montag gegen 19.30 Uhr einen 32-jährigen Mann aus Seelze kontrolliert, der auf der Straße An den Grachten in Seelze-Süd mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten hatten dabei den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain.

Der 32-Jährige räumte den Konsum gegenüber den Polizisten ein. Dem Seelzer wurde auf dem Kommissariat von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem leiteten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von Thomas Tschörner