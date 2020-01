Letter

Gleich zweimal hat die Seelzer Polizei am Wochenende in Letter Autofahrer kontrolliert, die unter Drogeneinfluss gefahren sind. Am Freitag gegen 9.15 Uhr überprüften die Beamten eine 30-jährige Seelzerin an der Lange-Feld-Straße. Ein freiwilliger, positiver Drogentest bestätigte die Annahme der Polizisten: Sie war unter Einfluss von Marihuana und Amphetaminen unterwegs.

Auch ein 40-jähriger Langenhagener, der am Sonnabend gegen 12.15 Uhr ebenfalls auf der Lange-Feld-Straße unterwegs war, stimmte dem Drogentest zu. Dieser ergab, dass der Mann Kokain genommen hatte. Beide Autofahrer erwartet nun ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sandra Remmer