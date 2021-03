Seelze

Die Polizei Seelze hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann erwischt, der unter Einfluss von Alkohol und Kokain am Steuer eines Autos saß. Zudem besitzt der Mann keinen Führerschein. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze berichtet, hatte eine Streife am Montag gegen 23.35 Uhr an der Gustav-Adolf-Straße einen Peugeot kontrolliert, in dem zwei Männer saßen. Die beiden jeweils 28-jährigen Insassen wohnen in Hildesheim und Winsen.

Fahrer hat Drogen und Alkohol konsumiert

Noch während des Anhaltens warf der Beifahrer eine sogenannte Konsumeinheit Kokain aus dem Fenster. Während der Kontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein hat. Bei der Durchsuchung des Wagens wurde im Innenraum ein Joint gefunden sowie ein Einhandmesser im Handschuhfach. Der Fahrer räumte ein, Kokain konsumiert zu haben. Außerdem war er angetrunken. Ein Test ergab einen Wert von 0,72 Promille.

28-Jähriger will zu Fuß flüchten

Anschließend ergriff der Fahrer überraschend zu Fuß die Flucht. Allerdings konnten ihn die Polizisten nach einer Verfolgung einholen, zu Boden bringen und festhalten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Wie sich bei der weiteren Personenüberprüfung herausstellte, lag gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl vor. Nachdem ein Arzt dem Fahrer eine Blutprobe entnommen hatte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht, weil er den Ersatzbetrag für die Freiheitsstrafe nicht bezahlten konnte. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen ein, außerdem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Beifahrer hat Einhandmesser dabei

Gegen den Beifahrer wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet, außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz wegen des unerlaubten Mitführens des Einhandmessers.

Von Thomas Tschörner