Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag um 17.45 Uhr an der Straße Weißer Brink einen 23-jährigen Seelzer erwischt, der sich trotz Kokainkonsums ans Steuer seines BMW gesetzt hatte. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe und einen Urintest an. Außerdem leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann ein. Je nachdem, wie das Ergebnis von Blutprobe und Urintest ausfällt, erwarten den Seelzer ein Fahrverbot, Bußgeld sowie Punkte in Flensburg, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Von Sandra Remmer