Seelze

Die Polizei in Seelze hat am Sonntag um 18.30 Uhr einen 30-jährigen Hannoveraner kontrolliert, der mit seinem VW Golf auf der Hannoverschen Straße unterwegs war. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, verhielt der Mann sich derart auffällig, dass den Beamten der Verdacht kam, er stehe unter Drogeneinfluss. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht, er verlief positiv auf Kokain. Der Hannoveraner musste die Polizeibeamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Bereits am Sonnabendabend ist einer Polizeistreife in Letter ein 48-jähriger Radfahrer aufgefallen, der mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien auf der Lange-Feld-Straße unterwegs war. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,82 Promille. Auch der 48-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten. Außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Von Sandra Remmer