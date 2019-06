Seelze

Anscheinend ohne Grund hat ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Fahrradfahrer einen entgegenkommenden Radfahrer während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Tat ereignete sich am Pfingstsonntag gegen 12.50 Uhr auf dem Radweg an der Garbsener Landstraße. Der Schläger flüchtete darauf hin mit seinem Fahrrad unter der Brücke am Mittellandkanal in Richtung Altgarbsen.

Das 20-jährige Opfer erlitt durch den Faustschlag eine Platzwunde unter dem Auge. Der Schläger war zur Tatzeit mit einem blauen Polohemd bekleidet und hat weißes Haar. Hinweise erreichen die Polizei Seelze unter (05137) 8270.

Von Sandra Remmer