2024 soll der Kirchbuschweg – die Verbindung zwischen Döteberg und Seelze-Süd – saniert werden. 165.000 Euro sieht die Region Hannover für diese Bauarbeiten vor. Doch nicht nur die Fahrbahn soll erneuert werden. „Auf meinen Hinweis und mein Drängen hat die CDU-Fraktion der Region einen Änderungsantrag gestellt, der zusätzlich den Bau eines Radwegs vorsieht“, sagt die CDU-Regionsabgeordnete Petra Cordes aus Almhorst.

Bereits vor zwei Jahren habe sie das Anliegen im Verkehrsausschuss vorgetragen. Der Radweg am Kirchbuschweg sei sogar schon einmal im Bauprogramm enthalten gewesen, dann aber wegen dringenderer Maßnahmen verschoben worden, so Cordes. Nun hat die Region allerdings zugesagt, den Bau des Radwegs in die Planungen aufzunehmen.

Anwohner wünschen sich Radweg

Auch bei der Sommertour von Ortsbürgermeister Alfred Blume und seinem Stellvertreter Werner Brzuska hatten Anwohner aus Döteberg für die Radverbindung nach Seelze-Süd geworben. Autofahrer dürfen auf dieser Strecke 100 Stundenkilometer fahren – und hielten nicht ausreichend Platz zu den Radfahrern, sagen die Anwohner.

„Der Schritt, den Radweg zu bauen, war längst überfällig“, sagt die Regionsabgeordnete Cordes. Seelze-Süd wachse schnell, der Bau der Grundschule stehe in den Startlöchern und Anwohner wünschten sich schon seit Langem einen Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Döteberg und Seelze-Süd. Im Verkehrsausschuss habe die Region einen zügigen Bau des Radwegs zugesagt. „Bevor die Grundschule Seelze-Süd an den Start geht, soll der Bau erfolgt sein“, sagt Cordes. Geduld sei nie ihre Stärke gewesen, gibt sie zu. „Aber wenn ich eines in der Kommunalpolitik gelernt habe, ist es, dass man einen ziemlich langen Atem haben muss, wenn man ein Ziel vor Augen hat und etwas erreichen will.“

Radweg auch nach Dedensen ?

Bis 2023 investiert die Region Hannover insgesamt 143 Millionen Euro in neue Straßen und Radwege – knapp 20 Millionen Euro fließen davon nach Seelze. Geplant sind unter anderem Radwege zwischen Kirchwehren und Döteberg, zwischen Lathwehren und der L 390 sowie zwischen Northen und Harenberg. Zudem sollen die Ortsdurchfahrten Gümmer, Lohnde, Seelze und Letter saniert werden.

Vorgesehen ist auch eine Sanierung der Fahrbahn auf der K 253 zwischen Ostermunzel und Dedensen. Anwohner fordern für diesen Abschnitt auch einen sicheren Radweg. Es gebe keinen markierten Weg, zudem sei die Geschwindigkeit nicht begrenzt, sagt Anwohnerin Tanja Föhr. Allerdings werde diese Strecke viel von Freizeitradlern in Richtung Deister und Benther Berg genutzt. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu schweren Unfällen gekommen. „Ein Fahrradweg wie in anderen Regionen wäre sicher das Beste“, so Föhr. Eine kostengünstige und schnelle Lösung könnten Piktogramme und ein Tempolimit sein.

