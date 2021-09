Gümmer

Die Errichtung eines Bike-Parks in Gümmer rückt in greifbare Nähe. Fast einstimmig hat der Rat der Stadt Seelze in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause einem Antrag der CDU-Fraktion für den Bau so einer Anlage für junge Mountainbiker zugestimmt. Entstehen könnte sie auf einem Grundstück hinter dem örtlichen Schützenhaus (Richtung Lohnde). Aktuell befindet sich die Wirtschaftsförderung der Stadt in Gesprächen mit Grundstückseigentümern, um Details in Bezug auf den Pachtvertrag zu klären. Außerdem stehen Gespräche mit Anwohnern aus der Nachbarschaft an. Geklärt werden soll, ob möglicherweise Bedenken bezüglich der Lärmbelastung bestehen.

Mit seinem Mountainbike beherrscht Philipp Leder eine Menge Tricks. Quelle: Sandra Remmer

Bau in Eigenleistung

Geplant ist, die Anlage – auf der Mountainbiker abseits der Straße trainieren können – zuerst einmal probeweise für einen Zeitraum von zwei Jahren zu betreiben. Um die Kosten möglichst niedrigschwellig zu halten, soll der Bike-Park vorwiegend in Eigenleistung gestaltet und ehrenamtlich von der Dorfgemeinschaft Gümmer gemeinsam mit interessierten Jugendlichen und dem Betriebshof der Stadt Seelze instand gehalten werden.

Konzepterarbeitung in Workshop

Die Christdemokraten haben in ihrem Antrag außerdem vorgeschlagen, das Team Jugend der Stadt mit ins Boot zu nehmen. „Das Team Jugend hat viele gute Ideen und leistet tolle Arbeit. Es war uns wichtig, sie mit ins Boot zu nehmen“, betont der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Gerold Papsch. Nach Wunsch der CDU soll das Team Jugend gemeinsam mit den Jugendlichen einen Workshop organisieren. Ziel soll ein langfristiges Nutzungskonzept für das Gelände sein, das gemeinsam erarbeitet wird.

Testballon für zwei Jahre

„Die zwei Jahre sind ein Testballon. Wenn das ganze Projekt sich als Erfolg etabliert, kann dort auch mehr investiert und die Anlage weiter entwickelt werden“, sagt Gümmers Ortsbürgermeister Christian Schomburg (CDU). Als Vorbild dafür könnte eine Anlage in Haste dienen, die im Jahr 2019 fertiggestellt wurde. Alles in allem sieht er der Realisierung des Projekts mit Optimismus entgegen, warnt aber auch davor, zu ungeduldig zu sein. „Der Bürokratieaufwand darf nicht unterschätzt werden“, sagt Schomburg.

Anlage im Wald als Alternative

Den Bike-Park in Haste nutzen derzeit auch Luca Bieder und Philipp Leder aus Gümmer, die das Projekt im Sommer dieses Jahres erstmals angestoßen haben. Nachdem zwei Grundstücke, die für die Mountainbike-Piste infrage gekommen wären, aus der engeren Wahl gefallen sind, hoffen sie nun darauf, dass es beim dritten Mal klappt. „Ich glaube daran, dass der Bike-Park kommt“, sagt Philipp Leder optimistisch.

Falls sich das derzeit anvisierte Grundstück erneut als ungeeignet herausstellen sollte, hat er auch noch eine Alternative parat. „Es gibt in den umliegenden Wäldern schon angelegte Strecken, so etwas könnte im Gümmerwald auch entstehen“, sagt der Gymnasiast und zählt auch gleich noch die Vorzüge eines Parks im Wald auf: Keine Gefahr durch die Nähe zur Eisenbahn, keine Gefahr durch die Nähe zur Autobahn und auch keine Nachbarn, die sich durch Lärm belästigt fühlen könnten. „Klären müsste man, ob aus Naturschutzgründen irgendetwas dagegen spricht“, sagt Leder und kündigt an, sich mit seinem Plan auch noch einmal an die Politik zu wenden.

