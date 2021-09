Seelze

Das Rathaus Seelze bleibt am Montag, 13. September, für Besucherinnen und Besucher weitgehend geschlossen. Hintergrund sind der hohe zeitliche und personelle Aufwand für die Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September.

Bündelung der Wahlen macht die Besonderheit aus

„Die Kommunalwahlen beschäftigen uns schon seit Monaten. Jetzt geht es in den Endspurt für diese sehr besonderen Wahlen“, sagt Seelzes Erster Stadtrat Steffen Klingenberg. „Neben der Bedeutung von Bürgermeister-, Rats- und Ortsratswahlen für uns als Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft ist es die Bündelung mit den Wahlen der Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten und des Regionsparlaments. Das macht diesen 12. September so besonders“, betont er. Es sei daher abzusehen, dass der Wahlsonntag einerseits sehr lang werde und andererseits am Montag einige zeitaufwendige nachbereitende Arbeiten anfallen werden.

Mitarbeiter müssen Ruhezeiten einhalten

Da bei den Kommunalwahlen ein Großteil der Beschäftigten der Stadt Seelze als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zum Einsatz kommt, bleibe das Rathaus Seelze schon vor dem Hintergrund von gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten am Montag, 13. September, größtenteils für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies betrifft insbesondere auch das Bürgerbüro und die Abteilungen Soziale Leistungen und Soziale Dienste, die für diesen Tag keine Termine anbieten werden.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

„Die meisten Beschäftigten sind zwar an diesem Tag im Rathaus, können aber in vielen Fällen schon wegen der einzuhaltenden Ruhezeiten erst später als üblich an ihrem Arbeitsplatz erscheinen“, erläutert Steffen Klingenberg. Daher müssten die Bürgerinnen und Bürger auch mit einer eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeit aller Rathausabteilungen rechnen.

Von Anke Lütjens