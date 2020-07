Letter/Seelze

Auf Spielplätzen in Seelze soll nicht mehr geraucht werden: Das fordert die CDU-Fraktion im Rat der Stadt und folgt damit einem Vorstoß der SPD Letter aus dem vergangenen Jahr. Der Ortsrat Letter hatte sich im November 2019 für ein generelles Rauchverbot auf den Spielplätzen in Letter ausgesprochen. „Dieser Beschluss macht Sinn für alle Seelzer Spielplätze“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Willms.

Die SPD in Letter hatte in ihrem Antrag vom vergangenen Jahr auf die achtlos hingeworfenen Kippen hingewiesen, die Kleinkinder in den Mund stecken könnten und die außerdem die Anlagen verschmutzen. Tatsächlich sammeln sich etwa auf dem Spielplatz an der Pestalozzistraße unter den Sitzbänken kleine Haufen von Zigarettenstummeln. Auch im Sandkasten und bei der Rutsche findet man halb vergrabene Kippen.

Satzung gilt für alle Stadtteile

Der Ortsrat hatte einstimmig für ein Rauchverbot gestimmt. So einfach umsetzen lässt sich das allerdings nicht. Was auf Spielplätzen verboten und erlaubt ist, regelt die sogenannte Satzung für Spiel- und Bolzplätze. Sie wurde 2006 von der zuständigen Fachabteilung im Rathaus erarbeitet und ist seit dem 12. Mai 2006 in Kraft. Die Satzung gilt einheitlich für alle Seelzer Spiel- und Bolzplätze.

Verboten sich dort gefährliche Gegenständen, der Konsum alkoholischer Getränke, offenes Feuer oder „das Abspielen von Radios oder Tonträgern ohne Kopfhörer“, ist in der Satzung zu lesen. Rauchen wird allerdings mit keinem Wort erwähnt.

„Bislang gibt es keine Beschwerden über rauchende Personen“, so Stadtsprecher Carsten Fricke. „Die Beschwerden beziehen sich normalerweise auf die Verschmutzung durch Zigarettenkippen, besonders im Sandspielbereich.“ Allerdings arbeite die zuständige Fachabteilung derzeit – unabhängig von dem Antrag der CDU – an einem neuen Entwurf für die Spielplatzsatzung. Darin würden auch neue gesetzliche Regelungen aufgenommen, so Fricke.

Land gibt Empfehlungen

Das Nichtraucherschutzgesetz des Landes Niedersachsen aus dem Jahr 2007 verbietet landesweit das Rauchen in Schulen oder Kitas, gibt den Gemeinden für Spielplätze allerdings nur eine Empfehlung: „Die Gemeinden sind für den Schutz der Benutzerinnen und Benutzer von öffentlichen Spielplätzen vor Passivrauchen und vor den Gefahren verantwortlich, die von beim Rauchen entstehenden Abfällen ausgehen“, heißt es darin.

Das Land Schleswig-Holstein hatte im Februar 2020 ein landesweites Rauchverbot für Spielplätze beschlossen. Auch die Städte Hannover und Hamburg haben sich auf dieses Verbot geeinigt. Über den Antrag der Seelzer CDU wird der Rat der Stadt am 27. August beraten.

CDU will verständliche Piktogramme

Neben dem Rauchverbot fordert die CDU in ihrem Antrag, dass neue Schilder aufgestellt werden, die mit eindeutigen Piktogrammen auf die Spielplatzregeln hinweisen. Sie sollen die alten Schilder bis spätestens 2023 ersetzen. „Die Piktogramme würden ein gutes Stück dazu beitragen, dass die Regeln verstanden und eingehalten werden“, so Willms. Die heutigen Schilder seien unverständlich für Kinder, die noch nicht lesen könnten, oder Begleitpersonen, die nur wenig Deutsch sprächen.

