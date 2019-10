Harenberg

Nicht nur im Christentum, auch in der jüdischen Religion spielt das Thema Reformation eine bedeutsame Rolle. Der Kirchenvorstand der St.-Barbara-Kirchengemeinde will dem Thema zum Reformationstag am Donnerstag, 31. Oktober, einen musikalischen Abend mit Pianist Naaman Wagner und Bassbariton Assaf Levitin widmen. In Stücken und Gesprächen sollen Besucher erfahren, wie sich die Reformation in der Geschichte und der Musik des Judentums widerspiegelt.

Theologe Rolf Bade moderiert

Die Moderation an diesem Abend übernimmt Rolf Bade. Der Theologe ist pensionierter Oberstudiendirektor, Mitglied der Landessynode, Mitglied im Stadtkirchentag und Stadtkirchenvorstand, Kuratoriumsvorsitzender der Timotheos-Stiftung Hannover und ehemaliger Referatsleiter im Niedersächsischen Kultusministerium. Er will mit Naaman Wagner und Assaf Levitin ins Gespräch kommen.

Wagner wird nicht nur diskutieren, sondern den Abend auch musikalisch begleiten. Für den Pianisten wird eigens ein Klavier in die Barbara-Kirche gebracht. Wagner hat sein Diplomstudium an der Hochschule für Musik (HMTMH) in Hannover abgeschlossen und an der Jerusalemer Musikakademie Klavier bei Eitan Globerson und Dirigieren bei Yevgeni Zirlin studiert. Er spielt regelmäßig Klavier- und Kammermusikkonzerte in Deutschland und im Ausland – vor allem in Israel für den israelischen Rundfunk.

Der in Israel geborene Assaf Levitin besticht vor allem durch seine außergewöhnliche Stimme, die weltweit zu hören ist. Unterwegs ist er nicht nur als Bassbariton, sondern auch als Kantor, Komponist, Opernsänger und Chorleiter. Er ist Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannovers. Er gründete das Ensemble Die drei Kantoren und tritt damit im Rahmen des Kulturprogramms des Zentralrats der Juden weltweit auf.

Levitin arbeitete unter anderem mit der Deutschen Kammerphilharmonie in Berlin, dem SWR Stuttgart, dem WDR Köln, den Berliner Symphonikern, den Brandenburger Symphonikern, dem Israeli Chamber Orchestra und dem Jerusalem Symphony Orchestra zusammen.

Vorverkauf hat begonnen

Karten für den musikalischen Abend kosten 19 Euro und sind im Vorverkauf bei Schreibwaren Petri&Waller in Seelze und an der Total-Tankstelle in Harenberg erhältlich. In begrenzter Zahl gibt es zudem Karten an der Abendkasse.

