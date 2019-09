Seelze

Die Regenbogenschule soll nach einem Ratsbeschluss vom Dezember 2017 als dreizügige Ganztagsgrundschule geführt werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind umfangreiche Erweiterungsarbeiten erforderlich. Als erstes sichtbares Zeichen für den bevorstehenden Baubeginn haben Fachleute am Montagnachmittag drei Bäume auf dem Schulhof der Grundschule gefällt. Nach Aussage von Stadtsprecher Carsten Fricke werden im Laufe der Bauarbeiten noch weitere Baumfällungen folgen müssen.

Hausmeisterhaus wird abgerissen

Noch in diesem Jahr will die Stadt das ehemalige Hausmeisterhaus abreißen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Zuletzt war in der ehemaligen Hausmeisterwohnung dasArchiv der Stadt Seelze untergebracht, das nun im Heimatmuseum im Alten Krug eine neue Bleibe gefunden hat. Im dann folgenden ersten Bauabschnitt soll im nächsten Jahr der Erweiterungsbau mit Forum und Mensa hergestellt werden. Bisher nutzen die Grundschüler die Mensa des benachbarten Schulzentrums, was einen enormen Aufwand bedeutet. Voraussetzung für den Baubeginn ist, dass die derzeitig laufende europaweite Ausschreibung für die Arbeiten ein zufriedenstellendes Ergebnis bringt.

Nord- und Südflügel werden saniert

Im zweiten Bauabschnitt soll der Neubau dann mit dem Südflügel verbunden werden. Außerdem gehören eine Sanierung und ein Umbau des Südflügels dazu. Im dritten und letzten Bauabschnitt schließlich wird der Nordflügel saniert und umgebaut. Bestandteil der Sanierung sind die Erneuerungen aller Klassen- und Fachräume, der Flure, Aufenthaltsräume, der sanitären Anlagen und des Verwaltungstraktes. Während der Bauzeit werden einige Klassen zeitweise in einem Übergangsgebäude untergebracht.

Planungsgruppe trägt Vorschläge zusammen

In einem Workshop im Februar 2018, an dem der Arbeitskreis Schule, die Schulleitung, Lehrer- und Elternvertreter, der Ortsbürgermeister und die involvierten Fachabteilungen der Verwaltung teilgenommen hatten, haben die Beteiligten Vorschläge zu den Entwürfen und Bedarfen zusammengetragen. Die Ergebnisse dieses Workshops sind in die Planungen mit eingeflossen. Vor der abschließenden politischen Beratung der Entwurfsplanung, die im Ortsrat, im Ausschuss für Bildung und Freizeit und schließlich im Rat der Stadt erfolgt, soll es einen zweiten Workshop geben. Eine Beschlussvorlage mit der Entwurfsplanung und Angaben der angesetzten Kosten soll den politischen Gremien voraussichtlich Anfang Oktober zugestellt werden. Bisher sieht die Bedarfsplanung Kosten in Höhe von rund 5,79 Millionen Euro vor. Darin noch nicht enthalten sind die Kosten für das benötigte Übergangsgebäude.

Von Sandra Remmer