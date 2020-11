Dedensen

Die Freiwillige Feuerwehr Dedensen ist am Sonnabendmorgen zu einem wahrhaft tierischen Einsatz gerufen worden. Ein Reh war in den Mittellandkanal gefallen und konnte sich offenbar nicht mehr alleine aus seiner misslichen Lage befreien. Die Feuerwehrleute ließen ein Boot zu Wasser und versuchten, das Reh an Bord zu holen. Dem Tier gelang es schließlich jedoch selbst, sich an eine flache Böschung zu retten. Die Feuerwehrleute konnten das Reh daraufhin erreichen und mit Decken warm und trocken rubbeln, bevor sie es nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter in den Wald „ Schweineholz“ brachten. Gegen 9.30 Uhr war der Einsatz nach Auskunft von Ortsbrandmeister Rene Corterier beendet.

Von Sandra Remmer