Jens Himmer und sein Sohn Michel bringen zusammen muskulöse 240 Kilogramm auf die Waage. Sie sind die Köpfe einer besonderen Rugby-Familie. Jungprofi Michel spielt eigentlich in Frankreich. Wegen der Corona-Krise hat er sich jetzt freiwillig zu seinem Vater in die Trainingsquarantäne begeben.

Das Haus von Jens Himmer ist voller wilder Tiere – zumindest an den Wänden. Viele Tiere hat der kräftige Velberaner und Ex-Rugby-Nationalspieler auf seinen zahlreichen Reisen selbst fotografiert – einen Gorilla beispielsweise und einen Leoparden.

La Rochelle hat geschlossen

Der Zweitliga-Coach von Victoria Linden kann wegen der Coronakrise in diesen Tagen noch keine normalen Übungseinheiten leiten. Aber auf Fachsimpeln und Krafttraining mit einem weiteren Hünen muss Himmer nicht verzichten. Sohn Michel, der Rugby-Profi in Frankreich werden will, hat sich wegen Corona bei ihm einquartiert.

Einen Tag, bevor die Grenzen dicht gemacht wurden, war Michel Himmer nach Hause gefahren. Das Trainingszentrum in La Rochelle schloss seine Pforten. Der 20-jährige Stürmer zog eine Quarantäne bei seinem Vater vor. Seit 1998 wohnt der 52-Jährige dort in einem Reihenhaus. Damals gab der sechsfache Deutsche Meister dem Seelzer Ortsteil einer Immobilie in Linden den Vorzug. „Ich fühle mich schon lange als Velberaner“, betont Himmer.

So eine Nase hatte der Arzt noch nie gesehen

Der Angestellte der zentralen Polizeidirektion Hannover an der Tannenbergallee steht morgens um 5 Uhr auf und trainiert am Ruder-Ergometer. Michel liegt dann noch, wenn er nicht bei seiner Freundin in Ricklingen ist, in tiefem Schlummer. „Ich schlafe wie ein Stein, das habe ich durch meinem Vater gelernt“, sagt Michel lachend in Anspielung an dessen Schnarchen. Das sei nach drei Operationen inzwischen jedoch besser geworden. Rugby ist eben ein harter Sport, zumal in Sturmreihe eins, wo Jens Himmer jahrelang den Kopf hingehalten hat. „Der Arzt sagte damals zu mir, so eine Nase habe er noch nie gesehen. Das war wie ein Mosaik, das er mühselig wieder zusammenfügen musste.“

Schwergewichte der Rugby-Szene

Ungeachtet dessen können sich die Himmers gut riechen. Oft ist Rugby ein Thema, das liegt bei den Männern der Familie einfach im Blut. Jens hatte seinem zweiten Sohn unmittelbar nach der Geburt den ersten Rugbyball geschenkt. Auch der Erstgeborene, Gerome, ist ein sehr erfolgreicher Spieler mit dem ovalen Ball. Gerome lebt in Heidelberg, ist 28 Jahre alt und mit seinen 1,88 Metern und 114 Kilogramm eine nicht weniger imposante Erscheinung. Muskelpaket Michel ist bei 1,97 Meter etwa gleich schwer. Der Vater bringt es auf 126 Kilo und 1,85 Meter.

Kraftraum im ersten Stock

Wenn Jens Himmer am Nachmittag nach Hause kommt, „schmeißt er noch einige Gewichte durch die Gegend“, wie er sagt. Auch Michel schuftet im Kraftraum, den sich der Vater im Obergeschoss eingerichtet hat. Er arbeitet einen umfangreichen Trainingsplan von seinem Verein Stade Rochelais ab, einem Erstligisten, zu dessen Nachwuchskader er zählt. Daran hält sich der ehemalige Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums strikt. Noch hat er einen Vertrag als Nachwuchsprofi. „ Michel ist auf bestem Weg in die erste Mannschaft“, sagt Himmer. Zuletzt gab es großes Lob vom zweifachen Weltmeister Victor Vasefanua Junior Vito aus Neuseeland. Dann aber kam Corona. „Ungünstiger Zeitpunkt“, sagt Vater Himmer.

Der Vater ist ein Zebra

Aber so hat er seinen Sohn wieder um sich, was ihn sehr freut. Beide kochen gern und oft. „Eigentlich bräuchten wir den Grill gar nicht auszumachen“, sagt der Vater lächelnd. Es wird viel gefrotzelt im Hause Himmer, Thema Nummer eins ist natürlich Rugby. Während es Michel mit Hannover 78 hält, seinem ehemaligen Verein, ist der Vater „im Herzen Victorianer“ und daher ein Zebra, wie die Spieler des Klubs genannt werden. Und diese finden sich in allen Formen im Haus.

Mutter Himmer ist mit 84 noch sportlich aktiv

Aufgewachsen ist Jens Himmer in Havelse, wo seine Mutter Gisela (84) noch heute viel Sport treibt – die frühere Feldhockey-Nationaltorhüterin erfreut sich guter Gesundheit. Himmer zog später nach Linden, genoss den Trubel und das „Multi-Kulti-Leben auf der Limmerstraße“. Aber inzwischen ist es „ein Hammer, wenn ich aus der Stadt raus komme nach Velber in die Ruhe“. Dort hat er schon oft Rugby-Prominenz beherbergt. „Anderswo auf der Welt, wo dieser Sport populärer ist, wären Fotografen mit dabei gewesen. Aber hier bekommt keiner etwas davon mit“, sagt Himmer schmunzelnd. Wie lange sein Sohn noch in Velber bleiben wird, steht wegen Corona nicht fest. „Ich vermisse hier außer dem Sport jedenfalls gar nichts“, betont Michel Himmer.

Von Stefan Dinse