Letter

Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, mit oder ohne Vorkenntnisse, männlich oder weiblich: Die Volleyballsparte der SG Letter 05 sucht neue Mitspieler. Am Donnerstag, 15. August, beginnt mit der Gruppe Vollinis zudem ein Angebot für Jungen und Mädchen ab acht Jahren. Trainiert wird immer donnerstags ab 15.30 Uhr in der Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule und sonnabends in der Turnhalle des Georg-Büchner-Gymnasiums.

Junge Damen trainieren donnerstags

Im Anschluss an die Kleinsten trainiert die weibliche Jugend U14-U18 donnerstags um 17 Uhr. Mädchen des Jahrgangs 2006 und älter sind willkommen. Außerdem sucht der Verein für diese Altersgruppe noch einen Trainer. Interessierte können sich bei Jessika Zimmermann unter Telefon (01 71) 8 80 69 75 oder per E-Mail an volleyball@sg-letter-05.de melden.

Junge Herren spielen in der Kreisliga

Jungen ab Jahrgang 2005 und älter werden zur Verstärkung der jungen Herren gesucht, die in diesem Jahr zusammen mit dem TuS Wunstorf unter dem Namen Der Leinepower in der Kreisliga angreifen wollen. Trainiert wird immer montags von 19.30 bis 21.30 Uhr unter der Leitung Ulrich Wagener in der Sporthalle des Georg-Büchner-Gymnasiums. Die Halle befindet sich zwischen dem Leinestadion und der Halle am Nico-Flatau-Platz, an der Tür gibt es eine Klingel. Ein weiteres Zusatztraining für die jungen Herren wird mittwochs ab 18.30 Uhr im Sport-Forum in Wunstorf angeboten.

Verein will Volleyball neu aufbauen

„Die Sportgemeinschaft Letter 05 wird alle Teams neu aufbauen“, sagte Sprecherin Jessika Zimmermann. Durch die monatelange Sperrung der Halle der Brüder-Grimm-Schule, die als Lager für die Bestuhlung der neuen Mensa genutzt und von der Stadt für Ballsportarten gesperrt wurde, sei es bei allen vier Volleyball-Jugendgruppen zu Trainingsausfällen gekommen. Einige der jungen Sportler hätten sich deshalb andere Aktivitäten gesucht, zuletzt sei kein Team mehr spielfähig gewesen.

Weitere Informationen zur SG-Letter 05 und den Angeboten der einzelnen Sparten gibt es im Internet unter sg-letter-05.de.

Von Sandra Remmer