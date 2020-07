SPD Letter will in der Kirchstraße die Geschwindigkeit messen

Letter

Um zu schnelle Autofahrer im verkehrsberuhigten Bereich in der Kirchstraße in Letter zu stoppen, schlägt die SPD-Fraktion im Ortsrat vor, Anzeigetafeln aufzustellen, die die Geschwindigkeit messen. Wer zu schnell fährt, sieht einen roten und traurigen Smiley, wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, wird von einem grünen und freundlichen Smiley angeschaut.

Probetafeln hatten positiven Effekt

Die Temporeduzierung in Höhe des Spielplatzes werde nur von wenigen Verkehrsteilnehmern beachtet, so der Fraktionssprecher Wolfgang Gleitz. Man habe bereits probeweise ähnliche Anzeigetafeln aufgestellt, was einen sichtbar positiven Effekt hatte. „Eine dauerhafte Installation dieser Smiley-Tafeln in beide Richtungen wäre eine sinnvolle Maßnahme“, so Gleitz. Die Kosten dafür sollen durch den Haushalt gedeckt werden.

Von Linda Tonn