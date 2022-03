Seelze/Gehrden/Barsinghausen

Die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler ist bei der Wahlkreiskonferenz der SPD-Ortsvereine Barsinghausen, Gehrden und Seelze – den Kommunen im Wahlkreis 33 – in der Festhalle Gehrden erneut einstimmig als Kandidatin für die Landtagswahl am 9. Oktober nominiert worden. „Ich bin überwältig von diesem Votum und damit auch von dem großen Vertrauen. Es ist schön, die Unterstützung von sehr vielen engagierten, motivierten und zuversichtlichen Delegierten zu erfahren“, sagte Schüßler. Dieses Ergebnis gebe Rückenwind für die anstehende Landtagswahl. Sie freue sich auf den Wahlkampf und viele weitere Begegnungen. Ihr Ziel sei es jetzt, die Menschen mitzunehmen und für die Weiterführung der „erfolgreichen Regierungsarbeit“ zu werben.

Bürgernähe ist Schüßler wichtig

Sie wolle im Landtag weiterhin für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kämpfen, erklärte Schüßler in ihrer Vorstellungsrede vor den Delegierten. Ihr sei wichtig, nah an den Menschen zu sein, dafür sei ihr mobiles Wahlkreisbüro das richtige Instrument. Es müsse in den nächsten Jahren gelingen, eine weitere Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, sagte Schüßler. Durch den Krieg in der Ukraine seien weitere schwierige Herausforderungen zu bewältigen.

Schüßler ist für ihre Fraktion als medien- und entwicklungspolitische Sprecherin tätig, außerdem ist sie Mitglied im Kultusausschuss, im Medienauschuss und im Ausschuss für Bundes- und Europa- sowie regionale Angelegenheiten. Sie ist seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv und gehört seit 2021 auch der Regionsversammlung an.

