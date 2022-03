Seelze

Überall im Stadtgebiet findet sich immer wieder rücksichtslos entsorgter Müll, der die Umwelt verschmutzt. In drei weiteren Stadtteilen kommen Freiwillige am Sonnabend, 26. März, zu Sauberkeitstagen zusammen, um diesen Abfall einzusammeln.

Harenberg: Die Harenberger treffen sich um 9 Uhr an der St.-Barbara-Kirche, um zum Sauberkeitstag in die Natur zu starten.

Dedensen: Die Dedenser kommen um 10 Uhr an der Heimatscheune zusammen.

Döteberg: In Döteberg treffen sich die Einwohner ebenfalls um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, um ihre Umwelt vom Müll zu befreien.

In Kirchwehren, Letter, Seelze-Süd und Velber waren Freiwillige bereits am vergangenen Wochenende bei Sauberkeitstagen unterwegs und haben zahlreiche Säcke voller Abfall gesammelt. In Letter trafen sich Mitglieder der Schützengesellschaft, der Ortsfeuerwehr und zahlreiche Bürger. Dabei kamen insgesamt 547,6 Kilo Müll in mehr als 85 Säcken zusammen. Sie werden von Aha entsorgt.

Weitere Aktionen gab es in der vergangenen Woche in Almhorst und Gümmer. Zudem sind Sauberkeitstage in Lathwehren und Seelze aktuell noch in Planung.