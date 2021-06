Letter

Pünktlich zur Grillsaison hat Andrea Willms das Angebot des Monats noch einmal geändert. Nun stehen Ketchup, Senf und weitere Soßen im Regal – natürlich fair gehandelt. Seit November 2020 ist der ehemalige Büroraum in der katholischen Kirche in Letter zu einem kleinen Laden umfunktioniert. In den Holzregalen werden Schokolade, Kaffeebohnen, Honig, Öle und Tees angeboten. In alten Weinkisten liegen Weinflaschen, es gibt Schmuck, Taschen und seit kurzer Zeit auch T-Shirts. Die Produkte kommen von überall aus der Welt. Alles ist fair gehandelt.

Für die 15 Ehrenamtlichen, die den Laden betreiben und an zwei Tagen in der Woche für die Kundinnen und Kunden da sind, war es ein Start mit Risiko. „Im zweiten Lockdown hat alles geschlossen – und wir haben aufgemacht“, sagt Willms, die gerade dabei ist mit ihrer Kollegin Petra Otto eine neue Aktion vorzubereiten. Ab sofort können im Fairen Laden alte Handys und Smartphones abgegeben werden. Wer noch ein altes Gerät in der Schublade liegen hat, entfernt die Sim-Karte und wirft es dann mit Akku und Ladekabel in eine bereitstehende Box. Damit wird die Aktion Schutzengel des katholischen Hilfswerks Missio unterstützt.

„Die Geräte werden entweder aufgearbeitet und weitergegeben oder die Rohstoffe recycelt“, sagt Otto. Wer sein Telefon abgegeben hat, kann einen der kleinen gebastelten Engel mitnehmen. Sie hängen im Eingang des Ladens bereit.

Seit Kurzem nimmt der Faire Laden auch gebrauchte Handys entgegen. Quelle: Linda Tonn

Schokolade ist besonders beliebt

Weil der Faire Laden Lebensmittel des täglichen Gebrauchs anbietet, war er von den Schließungen in den vergangenen Monaten nicht betroffen. „Wir hatten immer auf“, sagt Willms. Allerdings wurde für den kleinen Raum ein Hygienekonzept erarbeitet. Maximal eine Person durfte einkaufen – die anderen mussten auf Stühlen vor der Tür warten. „Das hat die Leute aber nicht davon abgehalten zu kommen“, sagt Otto. In der Adventszeit zum Beispiel, seien die fair gehandelten Spakulatius der Renner gewesen. „Und die verschiedenen Sorten von Schokolade sind auch immer sehr beliebt.“ Otto hat vieles, das sie verkauft auch schon selbst probiert. Das mache es leichter den Kundinnen und Kunden auch mal etwas zu empfehlen.

Um das Angebot in der Stadt noch bekannter zu machen, plant das Team einen Aktionstag am Sonnabend, 19. Juni. Von 10 bis 13 Uhr wird der Laden in der Kirchstraße geöffnet sein. Draußen wollen die Ehrenamtlichen an Stehtischen Schokolade, Kaffee, Tee und Wein zum Probieren anbieten und mit den Menschen ins Gespräch kommen. „Wir nehmen auch immer gerne Empfehlungen entgegen, was wir noch anbieten können“, sagt Willms.

Im Laden werden auch Tücher und Kleidung angeboten. Quelle: Linda Tonn

Einzelbestellungen sind möglich

Die Produkte kauft das Team im Großhandel bei El Puente in Nordstemmen und Süd-Nord-Kontor in Hamburg ein. „Wenn jemand ein spezielles Produkt haben möchte, dann nehmen wir auch Einzelbestellungen entgegen“, sagt Willms. Dabei sind die Ehrenamtlichen flexibel und kreativ: Wenn sich ein Produkt nicht verkauft, wird es durch etwas Neues ersetzt. „Uns ist eine große Vielfalt wichtig“, so Willms.

Sie glaubt, dass ein Angebot wie der Faire Laden in Letter gefehlt hat. „Viele Kunden kommen auch her, kaufen etwas und bleiben dann noch zum Erzählen.“ Der Laden habe sich zu einem richtigen Treffpunkt entwickelt. Und dazu wolle man noch mehr Menschen einladen.

Info: Der Aktionstag findet am Sonnabend, 19. Juni, von 10 bis 13 Uhr statt. Der Faire Laden, Kirchstraße 6, ist mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Linda Tonn