Seelze

Wie schreibt man ein Buch, und was braucht es dafür? Dieser Frage sind die Viertklässler der Regenbogenschule gemeinsam mit Autor Boris Pfeiffer („Die drei ??? Kids“) in einer Schreibwerkstatt nachgegangen. Am Ende soll ein Buch entstehen. Darin enthalten sind dann Geschichten und gemalte Bilder zum Thema Flucht. „Das kann die Flucht aus Syrien sein, aber auch die Flucht eines Tieres aus dem Wald“, sagte Pfeiffer.

Autor schreibt mehr als 70 Bücher

Als Beispiel las er die Geschichte von der Flucht eines syrischen Jungen über Jordanien, die Türkei und Bulgarien nach Deutschland vor. Das Kind sei sehr stolz auf seine erste auf Deutsch geschriebene Geschichte gewesen. In der Schreibwerkstatt in Seelze ging es um das Thema „Gestern, heute, morgen“. Pfeiffer hat vor einigen Jahren mit den Schreibwerkstätten begonnen und schon in vielen Bundesländern mit Schülern gearbeitet. Er selbst hat mehr als 70 Bücher geschrieben.

Die Viertklässler der Regenbogenschule mit Autor Boris Pfeiffer. Quelle: Anke Lütjens

Pfeiffer fügt die Geschichten in einem Buch zusammen

Pfeiffer bezeichnet die Schreibwerkstatt als „gelebte Lese- und Schreibförderung“. Von den Schulen habe er dabei viel Zuspruch bekommen. „Die Lehrer engagieren sich sehr stark. Sie fördern die Kinder nach ihren Fähigkeiten und lassen ihnen bei den Themen Freiheiten“, betont der Autor. Die Schüler können ihre Geschichte selbst schreiben und illustrieren, sie können aber auch nur malen oder erzählen, und ein anderes Kind schreibt. Am Ende fügt Pfeiffer die Geschichten in einem Buch zusammen und druckt es zum Selbstkostenpreis in seinem Verlag.

„Jedes Kind, das mitgemacht hat, bekommt ein Buch. Das ist immer ein großer Glücksmoment“, betonte der 57-jährige Autor von Kinder- und Jugendbüchern. Jeder Schüler findet seine Geschichte im Buch wieder, keiner gehe leer aus. Pfeiffer ist wegen des Konkurrenzdrucks kein Freund der Vorlesewettbewerbe. „Mir ist ein Projekt, das Lesen und Schreiben fördert, lieber“, sagte Pfeiffer. Die Resonanz der Schulen, neue Wege zu gehen, sei seiner Erfahrung nach äußerst positiv. Die Schreibwerkstatt berge auch ein hohes soziales Potenzial, wenn die Kinder zusammen ein Projekt gestalten.

Bundesliga-Bücher begeistern Jungen fürs Lesen

Mit seiner mitreißenden Art und „cooler“ Sprache begeisterte Pfeiffer die Viertklässler. „Der ist toll“, sagte Lukas (9). Pfeiffer stellte sein neuestes Buch „Survivors“ vor. Darin geht es um Fische mit lustigen Namen, die ein sterbendes Korallenriff verlassen, um sich gemeinsam eine neue Heimat zu suchen. Für die Bände „Bundesliga“ hat Pfeiffer mit Vereinen der ersten bis dritten Liga zusammengearbeitet und auch Kindern aus den Vereinen vorgelesen.

Um den Klimawandel geht es in „Survivors“, dem neuen Buch von Boris Pfeiffer. Quelle: Anke Lütjens

Am Anfang stehen die Idee und die Fantasie

Mit Fragen bezog der Autor die Kinder immer wieder ein. Was steht am Anfang eines Buches? Eine Idee. Welche habt ihr? Abenteuer, Katzen, Hunde, Ozean, Umwelt, Ferien, Zuhause, Schule, Freunde, Dinos und Weihnachten und Träume, lauteten die Vorschläge der Schüler. „Ihr müsst etwas finden, worüber ihr Lust habt, etwas zu schreiben“, sagte Pfeiffer. Das könnten Menschen, Wesen oder auch Dinge sein. „Die Ideen kommen durch das Lesen und eure eigene Vorstellungskraft“, machte Pfeiffer deutlich.

Bei ihm sei das der Fall, wenn es still ist. Pfeiffers erstes Werk war ein Gedicht, in dem er verbal seinen Vater verprügelt. Der hatte den damals 13-Jährigen wütend auf sein Zimmer geschickt, weil Boris ihm alle Weihnachtskekse weggefuttert hatte. Mit seiner Schilderung brachte der Autor die Schüler zum Lachen. Emely (9) aus der 4b schrieb eine Geschichte über drei Freunde, die einen Detektiv-Club gründen. Mit einer Lesung aus dem Buch „Das wilde Pack“ klang die Schreibwerkstatt am Donnerstag aus.

Von Anke Lütjens