Seelze

Die Ernte hat sich gelohnt: Am Ende waren es rund 600 Kilogramm Äpfel und Birnen, die auf dem Anhänger des Vereins Historische Maschinen Seelze gelandet sind. Geerntet hat der Verein das Obst auf den städtischen Streuobstwiesen mit der Unterstützung von 18 Sechstklässlern der Bertolt-Brecht-Gesamtschule.

Schülern gefällt die Abwechslung

Den Schülerinnen und Schülern hat die Abwechslung vom Klassenzimmer auf die Streuobstwiese gut gefallen. „Ich finde die Aktion hier sehr gut. Mein Frühstück war eigentlich überflüssig“, sagt der elfjährige David. Er hatte direkt vor Ort die Äpfel, Birnen und auch ein paar Pflaumen gekostet. „Es ist natürlich anstrengend, aber es lohnt sich. Und die Äpfel schmecken sehr gut“, kommentiert der ebenfalls elfjährige Pascal seine erste Apfelernte. Und Marina stellt fest: „ Es gibt hier viele Apfelsorten, Birnen, Pflaumen und auch viele Tiere“. Die Elfjährige hat außer den Schafen, die gewöhnlich für die Graspflege auf der Streuobstwiese zuständig sind und kurzfristig umgestellt wurden, auch viele Schnecken, Frösche, Spinnen und auch einen Grashüpfer entdeckt.

Bewusstsein für Lebensmittel schärfen

„Ich bin durch die Schulsozialarbeiterin Isabell Wesche darauf aufmerksam geworden, dass ehemalige Humboldtschüler bei der Anpflanzung der Bäume geholfen haben und dass es diese Streuobstwiese noch immer gibt“, sagt Klassenlehrerin Yvonne Gebel. So sei die Idee entstanden, dass die Schüler nun auch bei der Ernte helfen könnten. „Sie sollen so auch ein Bewusstsein dafür bekommen, wie Lebensmittel produziert und verarbeitet werden“, sagt Gebel.

Saft steht ab Montag zum Verkauf

Wie es mit dem geernteten Steinobst weiter geht, das weiß Hans-Heinrich Hilgert vom Verein Historischen Maschinen ganz genau. „Am Sonntag fahren wir nach Liethe. Dort wird das Obst gepresst. Auf zehn Äpfel kommt immer eine Birne, das gibt dem Saft die entsprechende Süße“, sagt Hilgert. Der Fachmann rechnete mit etwa 600 Litern Saft, der dann luftdicht in Drei-Liter-Einheiten abgefüllt und verkauft wird. Weil der Verein bereits einen Tag zuvor mit der Ernte begonnen hat, ist es nun insgesamt eine Tonne Obst, das zu Saft verarbeitet wird. „Der Saft hält sich circa drei Monate, nachdem er geöffnet wurde“, sagt Hilgert. Wer sich mit einer Drei-LiterPackung versorgen möchte, erreicht den Vereinsvorsitzende telefonisch unter der Mobilfunknummer (0176) 76634900

Die Streuobstwiese ist im Jahr 2012 in einer gemeinsamen Pflanzaktion von den Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule und dem Georg-Büchner-Gymnasium, den NABU-Mitgliedern und der Technikerschule in Ahlem angelegt worden. Seitdem gibt es immer wieder Ernteaktionen, auch über Beteiligung der Schulen und der Jugendpflege. In den vergangenen Jahren hat sich der Verein Historische Maschinen Seelze um die Obsternte gekümmert und die Früchte zu Saft verarbeiten lassen.

Von Sandra Remmer