Velber

Der Einsatz der Interessengemeinschaft SchönesVelber (IG) zeigt Erfolg. 1217 Bürger haben inzwischen mit ihrer Unterschrift signalisiert, dass sie das geplante Baugebiet in Velbers Süden ablehnen. Zuspruch erfährt die IG dabei nicht nur aus ihrem eigenen Ort, sondern auch auch von Spaziergängern aus den angrenzenden hannoverschen Stadtteilen Davenstedt und Badenstedt, die eine Runde durch das Erholungsgebiet Velberholz drehen.

Insgesamt sechsmal haben Mitglieder der Interessengemeinschaft bisher ihren Sonntag damit verbracht, einen Infostand an der Straße Am Wehrgraben direkt am geplanten Baugebiet aufzubauen und Passanten über das Vorhaben zu informieren. Seit vergangenem Sonntag konnten sie außerdem noch einen selbst gestalteten Flyer ausgeben.

Eigentümer hat keinen Bezug zu Velber

Auch wenn das umstrittene Baugebiet nach einem Rückzug des ursprünglichen Investors – der Hannoverschen Volksbank – augenscheinlich vom Tisch war, glauben die Mitglieder der IG SchönesVelber nicht daran. Es bestehe eine hohe Nachfrage an Wohnraum in Velber. Nur weil die Volksbank jetzt aufgrund der Kritik von Anwohnern Abstand von dem Projekt genommen habe, bedeute das noch lange nicht, dass es keinen anderen geben wird.

„Der Eigentümer des Grundstücks lebt in München. Er hat keinerlei Bezug zu Velber. Wenn hier der Flächennutzungsplan geändert wird und gebaut werden darf, wird sein Interesse daran zu verkaufen groß sein“, glaubt Michael Probst von der Interessengemeinschaft. Seine Befürchtung ist zudem, dass aufgrund der räumlichen Distanz zwischen Verkäufer und potentiellem Käufer auch keinerlei Interesse an der Art der Bebauung bestehen wird.

SPD wünscht sich Bürgerversammlung

Darüber, wie sich die künftige Dorfentwicklung in Velber strategisch und demografisch weiter gestalten könnte, soll nach Wunsch der SPD eine Bürgerversammlung befinden. Einen Antrag an die Verwaltung zu diesem Thema haben die Sozialdemokraten bereits gestellt. In der digitalen Ortsratssitzung am Dienstag, 27. April, soll dieser Beschlussvorschlag vorgestellt werden. Anders als in der Ortsratssitzung im März ist die Anzahl der Zuhörer dieses Mal nicht beschränkt. Interessierte können sich bis 16 Ihr per E-Mail an KO-Stelle@stadt-seelze.de einen Onlinezugang verschaffen.

Interessengemeinschaft zeigt Alternativen auf

Alternativen, wie die rund 10.000 Quadratmeter große Fläche sinnvoll, alternativ und im Sinne aller Velberaner genutzt werden kann, hat die Interessengemeinschaft SchönesVelber durchaus. Sie nennt beispielsweise eine Streuobstwiese mit Wildblumen für Insekten, Flächen zum Gärtnern für die drei angrenzenden Kindergärten, sogenanntes Urban Gardening als Angebot für Bürger ohne eigenen Garten oder einen Picknickplatz für Spaziergänger.

Auch einen Treffpunkt für Jugendliche oder einen Festplatz, auf dem zum Beispiel das Osterfeuer angezündet werden könnte, können sie sich vorstellen. Aus Gesprächen mit Passanten weiß die Interessengemeinschaft, dass ihre Vorschläge in der Bevölkerung gut ankommen. „Wir bekommen viel Zuspruch für unsere Ideen“, sagt Heike Bode von der IG.

Von Sandra Remmer