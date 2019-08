Letter

Mehr als 140 Seiten umfasst das Programm der Volkshochschule Calenberger Land für die zweite Jahreshälfte. Ausgewählt werden kann aus mehr als 850 Kursen – 122 davon werden an den Standorten Letter und Seelze abgehalten. „Es ist aber durchaus möglich, von Seelze aus einen Kurs in Gehrden oder Barsinghausen zu besuchen“, sagt Ruth Schütte, bei der VHS zuständig für die Bereiche Aktiv und Gesund sowie Inklusion. Vor allem im Bereich der Kursangebote für Tagesmütter und -väter kämen viele Teilnehmer aus anderen Orten.

Textverarbeitung ist beliebt

Großer Beliebtheit erfreuen sich auch Kurse zum Schreiben und Layouten im Computerprogramm Word. „Viele haben keine Ahnung davon, wie sie eine Seite richtig einrichten, Schriftarten auswählen und Absätze setzen sollen“, sagt Christina Heinrichs, zuständig für die Bereiche Sprachen unserer Welt, Politik und kulturelle Bildung. Diese Kurse seien auch hilfreich für junge Menschen wie Schüler und Studenten. Grundkenntnisse sollten Teilnehmer dieser Kurse allerdings mitbringen. Ein eigener Laptop sei nicht zwingend notwendig und könne bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.

Fotografen stellen regelmäßig aus

Auch Kurse zu digitaler Fotografie werden Angaben der Mitarbeiter zufolge stark gebucht. Im Alten Krug in Seelze gibt es zum Beispiel unter dem Titel „Kreative Fotografie“ regelmäßige Fototreffs. Außerdem wird dort ein Kurs zu den Grundlagen der Bildbearbeitung angeboten. „Unsere Kursteilnehmer stellen auch regelmäßig aus“, sagt Geschäftsstellenleiter Ernst Behmann. Unter dem Titel „Neue Perspektiven –Motive in und um Hannover mit anderen Augen sehen“ beginnt am Mittwoch, 27. November, in der Geschäftsstelle in Letter an der Lange-Feld-Straße die nächste Ausstellung des VHS-Fototreffs.

Neuer Standort hat sich etabliert

Ein Jahr lang befindet sich dieGeschäftsstelle der Volkshochschule nun schon in den Räumen der ehemaligen Sparkassenfiliale in Letter. Anfängliche Befürchtungen, dort nicht richtig wahrgenommen zu werden, haben sich nicht bestätigt. „Die Leute kommen gern zu uns, und wir bekommen viele positive Rückmeldungen“, betont Behmann. Auch die technische Ausstattung sei auf einem guten Stand, ergänzt Heinrichs. Zum bundesweiten 100-jährigen Bestehen der Volkshochschulen haben sich die Seelzer etwas Besonderes einfallen lassen: Mithilfe eines GPS-Geräts können beim Geocaching sogenannte Coins aufgespürt werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem Gutscheine für die Teilnahme am Bildungsangebot der VHS. Der Kurs „Auf den Spuren des Latin-Jazz“ am Freitag, 20. September, in Letter wird ebenfalls zum Jubiläum angeboten.

Info: Das neue Programmheft der Volkshochschule ist ab sofort in vielen öffentlichen Gebäuden und Geschäften ausgelegt. Unter www.vhs-cl.de kann es auch im Internet eingesehen werden. Dort können auch Einstufungstests absolviert werden, die darüber Auskunft geben, in welchem Level ein Sprachkurs gewählt werden sollte. Anmeldungen zu den einzelnen Kursangeboten sind ebenfalls auf der Homepage möglich.

Von Sandra Remmer